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В Курске больницы обязали обеспечивать пациентов бахилами бесплатно

Сегодня, 11:48
В Курске больницы обязали обеспечивать пациентов бахилами бесплатно
В прокуратуру Курска поступили обращения горожан по вопросу обеспечения бахилами в учреждениях здравоохранения. В санитарных нормах и правилах прописано, что медицинские организации обязаны обеспечивать пациента бахилами, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема. Подчеркивается, что больницы и поликлиники должны бахилы выдавать бесплатно, не перекладывая расходы на пациентов. В противном случае это нарушает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Прокурор Курска потребовал у трех руководителей учреждений здравоохранения устранить нарушения. После этого в планах учреждений на 2017 год внесли изменения в части приобретения бахил. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

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