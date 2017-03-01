В Курске больницы обязали обеспечивать пациентов бахилами бесплатно

В прокуратуру Курска поступили обращения горожан по вопросу обеспечения бахилами в учреждениях здравоохранения. В санитарных нормах и правилах прописано, что медицинские организации обязаны обеспечивать пациента бахилами, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема. Подчеркивается, что больницы и поликлиники должны бахилы выдавать бесплатно, не перекладывая расходы на пациентов. В противном случае это нарушает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Прокурор Курска потребовал у трех руководителей учреждений здравоохранения устранить нарушения. После этого в планах учреждений на 2017 год внесли изменения в части приобретения бахил. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.



