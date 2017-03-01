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В Курске наркоману дважды не удалось ограбить торговые павильоны

Сегодня, 12:00
В Курске наркоману дважды не удалось ограбить торговые павильоны
В Курске по «горячим» следам задержан налётчик-неудачник. Вечером злоумышленник вошел в аптечный павильон по улице Дзержинского и, угрожая предметом, похожим на пистолет, стал требовать деньги. Фармацевт убедила грабителя, что вызвала полицию, нажав на тревожную кнопку. Мужчина, испугавшись преследования, покинул помещение. Тогда он в поисках наживы зашел в торговый павильон на улице Павлуновского. Там аналогичным способом он потребовал отдать выручку. Продавцу удалось покинуть помещение и заблокировать двери снаружи. Таким образом подозреваемый оказался закрытым в помещении. На помощь продавцу пришли прохожие парень и девушка. Молодой человек держал дверь, а девушка тем временем вызвала полицию. Прибывшие сотрудники ДПС и Росгвардии задержали налетчика. Задержанного отправили под административный арест за нахождение в состоянии наркотического опьянения. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что налётчик угрожал потерпевшим газовой зажигалкой в форме пистолета, практически не отличимой от настоящего оружия.

 

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