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В Курске разыскивают скрывшихся с места ДТП автомобилистов

Сегодня, 12:30
В Курске разыскивают скрывшихся с места ДТП автомобилистов
Госавтоинспекция просит помочь в установлении обстоятельств ДТП и лиц, их совершивших.
13 февраля примерно в 15.30 возле дома № 1 по улице Пирогова неустановленная девушка-водитель красной иномарки, предположительно с  государственным регистрационным знаком 688, допустила наезд на автомобиль «Лада Калина» и скрылась. На иномарке повреждена правая передняя часть. 
7 марта примерно в 14.30 возле дома № 62 по Проспекту Ленинского комсомола Курска неустановленный водитель красной «Лады Калины» допустил наезд на белую «Калину». Водитель с места ДТП скрылся. На скрывшемся автомобиле красного цвета повреждена передняя часть.
Свидетелей и очевидцев данных ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данным фактам, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

 

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