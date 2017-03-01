В Курске разыскивают скрывшихся с места ДТП автомобилистов

Госавтоинспекция просит помочь в установлении обстоятельств ДТП и лиц, их совершивших.

13 февраля примерно в 15.30 возле дома № 1 по улице Пирогова неустановленная девушка-водитель красной иномарки, предположительно с государственным регистрационным знаком 688, допустила наезд на автомобиль «Лада Калина» и скрылась. На иномарке повреждена правая передняя часть.

7 марта примерно в 14.30 возле дома № 62 по Проспекту Ленинского комсомола Курска неустановленный водитель красной «Лады Калины» допустил наезд на белую «Калину». Водитель с места ДТП скрылся. На скрывшемся автомобиле красного цвета повреждена передняя часть.

Свидетелей и очевидцев данных ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данным фактам, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.



