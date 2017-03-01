поиск по сайту
 

Украинца, насмерть сбившего на курской дороге пешехода, отправили в колонию

Сегодня, 12:54
Украинца, насмерть сбившего на курской дороге пешехода, отправили в колонию
В Дмитриевском районе состоялся суд над 51-летним гражданином Украины. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло вечером 24 августа 2016 года на трассе "Тросна - Калиновка". Украинец за рулем автомобиля «RENAULT TRAFIC» сбил 61-летнего мужчину, который шел по обочине. Пешеход погиб, а водитель с места аварии скрылся. Его задержали на таможенном посту в Хомутовском районе при пересечении границы. Суд приговорил виновника смертельного ДТП к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама