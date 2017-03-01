Украинца, насмерть сбившего на курской дороге пешехода, отправили в колонию

В Дмитриевском районе состоялся суд над 51-летним гражданином Украины. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло вечером 24 августа 2016 года на трассе "Тросна - Калиновка". Украинец за рулем автомобиля «RENAULT TRAFIC» сбил 61-летнего мужчину, который шел по обочине. Пешеход погиб, а водитель с места аварии скрылся. Его задержали на таможенном посту в Хомутовском районе при пересечении границы. Суд приговорил виновника смертельного ДТП к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.