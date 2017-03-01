В Железногорске злоумышленники срезали 5 километров кабеля

В Железногорске сотрудники полиции задержали троих иногородних неработающих граждан, подозреваемых в краже кабеля. Злоумышленники проникли в телекоммуникационные колодцы, принадлежащие одному из городских предприятий, и срезали, в общей сложности 5 километров провода. Похищенное они собирались отнести сдать в пункты приема металла. Подозреваемых поймали до того, как они успели сбыть похищенное. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.