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В Железногорске злоумышленники срезали 5 километров кабеля

Сегодня, 13:50
В Железногорске злоумышленники срезали 5 километров кабеля
В Железногорске сотрудники полиции задержали троих иногородних неработающих граждан, подозреваемых в краже кабеля. Злоумышленники проникли в телекоммуникационные колодцы, принадлежащие одному из городских предприятий, и срезали, в общей сложности 5 километров провода. Похищенное они собирались отнести сдать в пункты приема металла. Подозреваемых поймали до того, как они успели сбыть похищенное. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, уточняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. 

 

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