В Курской области сирота добивается жилья через суд

Администрация Пристенского района нарушила жилищные права 25-летнего молодого человека, имеющего статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. Как пояснили в прокуратуре, в 1996 году суд лишил мать 4-летнего мальчика родительских прав. Ребенок находился в Тимском детском доме, затем воспитывался в Горнальской школе-интернате Суджанского района, обучался в профучилище. Сейчас он студент курского техникума. Вопреки требованиям закона молодого человека не поставили на учет по обеспечению жильем по договору соцнайма на территории Пристенского района. Ранее прокурор потребовал у главы райадминистрации включить сироту в список лиц, нуждающихся в обеспечении жильем и направить необходимые документы в Комитет социального обеспечения Курской области. Однако власти это обращение проигнорировали. Тогда прокурор Пристенского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать региональный комитет соцобеспечения включить сироту в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем по договорам социального найма. Эти требования удовлетворены, решение суда находится в стадии исполнения.