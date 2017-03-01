Активисты добились благоустройства автовокзала в Курске

Представители ОНФ вместе с представителями администрации Курска положительно оценили изменения в благоустройстве автовокзала и создание там доступной среды. Совместная работа собственников автовокзала и мэрии, которая началась по инициативе общественников в 2015 году, хотя с опозданием, но завершена. Новая схема движения позволяет такси и частному автотранспорту парковаться максимально близко к зданию, чтобы высадить или забрать пассажиров. В результате автовокзал избавился от стоянки нелегальных таксистов. Администрация Курска согласовала с ГИБДД расположение дорожных знаков и разметку, профинансировав необходимые дорожные работы. На территории автовокзала обустроен также новый тротуар. Также активисты протестировали работу кнопки вызова персонала автовокзала для помощи людям с ограниченными возможностями. На этот раз устройство сработало, на вызов откликнулся сотрудник охранного предприятия.

Напомним, из-за ограничений на организацию парковки, введенных на курском автовокзале, пассажирам приходилось передвигаться с тяжелыми сумками по проезжей части, а люди с ограниченными возможностями здоровья не могли самостоятельно добраться до посадочного терминала. Общественники провели несколько совместных заседаний с участием представителей администрации Курска и руководства автовокзала. Итогом работы стала «дорожная карта» по обустройству территории автовокзала, утвержденная администрацией Курска, которая теперь полностью реализована.