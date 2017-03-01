Курян начнут снабжать местными шампиньонами уже летом

Сегодня 90 процентов грибов Россия вынуждена покупать за рубежом. Инвесторы, которые планируют запустить комплекс по выращиванию шампиньонов под Курском, намерены изменить эту ситуацию. Сегодня губернатор Александр Михайлов провел рабочую встречу с руководством компании. Уже ведется строительство грибного и компостного цехов. Компания планирует начать поставки своей продукции в торговые сети уже с июня. Выход на полную мощность в 2018-м году позволит выращивать 12 тысяч тонн шампиньонов. Общий объем финансирования проекта - более 3,5 млрд рублей. По его завершении будет создано 400-450 новых рабочих мест с зарплатой не менее 24 тысяч рублей.



