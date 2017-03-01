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Пьяные куряне стали меньше дебоширить

Сегодня, 08:13
Пьяные куряне стали меньше дебоширить
Пьяные куряне стали меньше дебоширить. Это следует из данных городского Управления МВД. В 2016 году жители Курска совершили 1036 преступлений в нетрезвом состоянии. Это на 8% меньше, чем в 2015-м. В этом году тенденция сохраняется, выбивается только Железнодорожный округ. Чаще всего пьяные люди затевают драки, удельный вес которых составляет 34%, а дальше, судя по данным полиции, уже не контролируют себя. В 2016 году зарегистрировано 165 угроз убийством, 74 случая побоев, 11 убийств. В списке преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, также 267 краж, 42 грабежа, 13 разбойных нападений, 30 угонов автотранспорта и прочих правонарушений. Немалую роль в улучшении ситуации играет профилактика. В 2016 году поставили на учет в городские отделы полиции 204 алкоголика, сейчас в этом списке около 800 курян. 

 

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