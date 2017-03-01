В Курске наградили победителей олимпиад по школьным предметам

В Курске чествовали победителей олимпиад. Награды получили 225 школьников. Это победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады по литературе, истории, русскому языку, обществознанию, краеведению, математике, физике, химии и биологии. Лучшие из них представят наш регион в финале всероссийской олимпиады в апреле, он пройдет в Ярославле. К слову, у одиннадцатиклассников, участвующих в олимпиадах, есть возможность добавить баллы к баллам ЕГЭ для поступления в вузы.