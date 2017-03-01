Сельское хозяйство Курской области получит более 5 миллиардов рублей

В 2017 году на поддержку сельского хозяйства Курской области предусматривается 4,8 млрд рублей из федерального бюджета. Еще порядка 700 млн выделено на софинансирование расходов из регионального бюджета. В частности, администрацией Курской области заключены соглашения с Минсельхозом России на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, заключенным до конца 2016 года, на компенсацию затрат на строительство молочного комплекса, селекционно-семеноводческого центра и тепличного комплекса. Кроме того, для предприятий АПК предусматривают новый механизм господдержки – льготное кредитование - по ставке 5%.



