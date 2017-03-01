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Снижение ставок активизировало рост заявок на ипотеку в Центрально-Черноземном банке

Сегодня, 11:30
Снижение ставок активизировало рост заявок на ипотеку в Центрально-Черноземном банке
17 марта 2017 года, г. Воронеж. За период с начала января по настоящее время Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал в регионах обслуживания около 3,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 4,2 млрд рублей. 
После снижения Сбербанком ипотечных ставок 20 февраля 2017 года, специалисты отмечают заметное оживление спроса на ипотечном рынке. Количество заявок на жилищные кредиты за последние три недели выросло на 15%. 
Сегодня ставка по ипотеке не зависит от уровня первоначального взноса или срока кредитования – на ее размер влияет только вид кредита и категория заемщика. Еще одним существенным преимуществом в пользу клиента является возможность подачи заявки на ипотеку в режиме онлайн.
- Развитие технологий значительно упрощает жизнь нашим клиентам, - отметил заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев. – Сбербанк и в дальнейшем планирует активно развивать удаленные сервисы. Уже сейчас в режиме онлайн клиент может подбирать объект недвижимости и заказывать оценку его рыночной стоимости, проводить оценку правовой экспертизы. 
Напомним, минимальная ставка по ипотеке Сбербанка сегодня составляет 10,4% (при электронной регистрации сделки в офисе застройщика). Более подробно с условиями ипотечного кредитования, в том числе, с сервисом удаленной подачи документов через офис застройщика в Росреестр можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Кредит на жилье». 
Доля Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке ипотечного кредитования составляет 58,9 п.п. (на 01.02.2017 года). В целом по России доля ПАО Сбербанк составляет 52,6 п.п. на аналогичную дату.

 

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