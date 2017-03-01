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Под Курском водитель «Нивы» протаранил светофор

Сегодня, 12:05
Под Курском водитель «Нивы» протаранил светофор
Один автомобиль улетел в кювет, другой - протаранил светофор, а мотоциклист врезался в ограждение. Все эти аварии произошли на курских дорогах 16 марта. Около полудня в Щигровском районе в кювет улетела ВАЗовская «пятерка». Пострадал 56-летний водитель и его пассажирка. Обоих доставили в ближайшую райбольницу. Буквально полчаса спустя под Курском на трассе М-2 «Крым» водитель «Нивы» врезался в светофор. В результате ДТП водителя отвезли в 4-ю горбольницу. Еще одна серьезная авария произошла в полдевятого вечера в Солнцевском районе. Там в ограждение врезался 60-летний мотоциклист, от удара он опрокинулся на проезжую часть. Водителя с ранениями госпитализировали.

 

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