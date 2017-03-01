В Хомутовском районе мужчина дважды обворовал салон сотовой связи

В Хомутовском районе оперативники установили подозреваемого в крупной краже из салона сотовой связи. Ночью злоумышленник проник в неохраняемый павильон и похитил с витрины мобильные телефоны, планшеты, а также деньги из кассы. Сумма ущерба - почти 80 тысяч рублей. Оперативники уже задержали вора. Им оказался 28-летний житель Железногорска. Часть похищенных гаджетов мужчина успел сбыть. Злоумышленник специализировался на хищении денег из платежных терминалов. Во время очередного преступления терминал оказался пуст, поэтому его внимание привлекли мобильные устройства. Как выяснилось, в 2015-м он совершил аналогичную кражу из этого же магазина. Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к подобным преступлениям.