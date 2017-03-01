Новостройки в Курске подешевели почти на 5%

Аналитики федерального портала «Мир Квартир» исследовали динамику цен на новые квартиры в 2016 году. Выяснилось, что новостройки в Курской области потеряли в стоимости почти 5%. Аналитики отметили, что по итогам года средний ценник на «квадрат» в новых домах составил 36 237 рублей. В Черноземье «первичку» предлагали дешевле только в Липецкой и Орловской областях. Самые дорогие в стране квадратные метры в новостройках продавали в Москве – почти за 206 тысяч рублей. А самый низкий ценник – по 23 тысячи – выставляли в Дагестане. Добавим, что в 2016-м в целом по России новое жилье потеряло в цене более 2%.