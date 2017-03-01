В Курске пройдёт спортфестиваль «Антигравитация-8»

В Курске пройдёт Международный спортфестиваль «Антигравитация-8». Сильнейшие атлеты России, Европы и Мира соберутся в нашем городе в субботу, 18 марта. По словам организаторов, участниками Всероссийского Кубка Сварога по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу станут десятки атлетов. Откроется он в спорткомплексе ЮЗГУ завтра в 9 утра. 19 марта в ДШИ №1 пройдёт Открытый Кубок региона по бодибилдингу и фитнесу. Начало выступлений в 14:00.