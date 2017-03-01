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В Курске пройдёт спортфестиваль «Антигравитация-8»

Сегодня, 14:15
В Курске пройдёт спортфестиваль «Антигравитация-8»
В Курске пройдёт Международный спортфестиваль «Антигравитация-8». Сильнейшие атлеты России, Европы и Мира соберутся в нашем городе в субботу, 18 марта. По словам организаторов, участниками Всероссийского Кубка Сварога по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге, народному жиму и армлифтингу станут десятки атлетов. Откроется он в спорткомплексе ЮЗГУ завтра в 9 утра. 19 марта в ДШИ №1 пройдёт Открытый Кубок региона по бодибилдингу и фитнесу. Начало выступлений в 14:00.

 

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