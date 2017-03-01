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Марафонец из Магнитогорска побывает в Курске

Сегодня, 14:23
Марафонец из Магнитогорска побывает в Курске
Через Курск пробежит марафонец из Магнитогорска Кирилл Фронюк. Уральский энтузиаст начал свой забег 4 марта. Он стартовал от монумента «Родина-мать» в Волгограде и планирует бегом за 52 дня преодолеть 2600 километров до Берлина, а именно до памятника «Воин-освободитель». В прошлом году он пробежал 1600 километров от магнитогорского монумента «Тыл – Фронту» до волгоградской «Родины-матери». Теперь Кирилл решил связать все части триптиха «Меч Победы». В Курск он прибудет предположительно 20-21 марта. Как сообщает издание "Вечерний Магниторорк", Кириллу нужна поддержка, в том числе в виде ночлега. В нашем городе марафонец планирует устроить день отдыха. Земляки спортсмена просят курян оказать ему помощь, в том числе в организации экскурсии по городу.

 

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