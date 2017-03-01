Следователи раскрыли убийство молодого человека во Льгове

Во Льгове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве мужчины, а также совершении совместно с сожительницей кражи.

Ранее мы рассказывали, 24 декабря 2016 года во Льгове нашли труп 24-летнего молодого человека. Выяснилось, что накануне вечером он побывал в гостях у своего ранее судимого знакомого. Во время застолья между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Хозяин забил до смерти своего гостя. Проспавшись, на следующий день злоумышленник оттащил труп на улицу. Вместе с сожительницей убрались в доме и уехали в Рыльский район. Там через несколько дней убийцу задержали. Кроме того, прошлым летом злоумышленник вместе со своей возлюбленной похитили у знакомой, приехавшей в гости, 10 тысяч рублей и мобильный телефон. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.