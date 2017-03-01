поиск по сайту
 

Следователи раскрыли убийство молодого человека во Льгове

Сегодня, 14:51
Следователи раскрыли убийство молодого человека во Льгове
Во Льгове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве мужчины, а также совершении совместно с сожительницей кражи.
Ранее мы рассказывали, 24 декабря 2016 года во Льгове нашли труп 24-летнего молодого человека. Выяснилось, что накануне вечером он побывал в гостях у своего ранее судимого знакомого. Во время застолья между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Хозяин забил до смерти своего гостя. Проспавшись, на следующий день злоумышленник оттащил труп на улицу. Вместе с сожительницей убрались в доме и уехали в Рыльский район. Там через несколько дней убийцу задержали. Кроме того, прошлым летом злоумышленник вместе со своей возлюбленной похитили у знакомой, приехавшей в гости, 10 тысяч рублей и мобильный телефон. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама