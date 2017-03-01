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В Роспотребнадзоре работает "горячая линия" по профилактике туберкулеза

Вчера, 08:09
В Роспотребнадзоре работает
С 20 по 24 марта управление Роспотребнадзора по Курской области проводит «горячую линию» по вопросам профилактики туберкулеза. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 16 часов по номеру (4712) 58-71-86. Перерыв с часа до двух. 
Телефоны в территориальных отделах:
- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах по телефону (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах по телефону (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах по телефону (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах по телефону (47145) 4-39-65.
Также куряне могут направлять обращение по интересующим вопросам по электронной почте cgsen@kursktelecom.ru
Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Приоритетной задачей является разъяснительная работа с населением.

 

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