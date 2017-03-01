Активисты ликвидировали свалку в Курске

Активисты Общероссийского народного фронта ликвидировали несанкционированную свалку мусора в Курске. В первой экологической акции, которая состоялась в рамках проекта «Генеральная уборка», участвовали «фронтовики» и волонтеры из Юго-Западного госуниверситета. После уборки на карте свалок изменится статус объекта – появится первая зеленая метка, обозначающая, что одной экологической проблемой в Курске стало меньше. На ликвидацию нелегальной свалки на Мирной, 68, потребовалось меньше часа. По словам активистов, местные жители явно сбрасывали мусор сюда не один день.

По мнению общественников, для повышения экологической культуры граждан городским властям совместно с управляющими компаниями и курской спецавтобазой по уборке мусора необходимо организовывать контейнерные площадки в достаточном количестве. Прежде всего, в частном секторе.

Добавим, сейчас на интерактивной карте свалок осталось 24 точки: две – в Железногорском и Льговском районах, остальные – в Курске.



