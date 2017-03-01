4-летнему мальчику приходилось искать еду в мусорном ведре

Состоялся суд над 23-летней жительницей поселка Коренево Курской области. На скамью подсудимых женщина попала за жестокое обращение с ребенком.

Как сообщили в прокуратуре, курянка нигде не работала, злоупотребляла алкоголем, соответственно, воспитанием и развитием 4-летнего сына не занималась, не приобретала для него сезонные вещи, не соблюдала правила гигиены. Мальчик не мог говорить и даже не знал, что спать нужно в кровати. В период с февраля по май прошлого года женщина избивала сына, в качестве наказания ставила его в угол на 3-6 часов. Поводом для этого мог стать детский плач или просьбы о еде. Ребенку приходилось искать пищу в мусорном ведре. О поведении женщины органы опеки узнали от нее самой, когда мать обратилась в уполномоченный орган, высказав намерение отказаться от ребенка из-за ненависти к нему. На теле мальчика обнаружили кровоподтеки и ссадины на лице и теле.

Суд назначил курянке наказание в виде 320 часов обязательных работ, а также лишил ее родительских прав и обязал выплачивать алименты. Мальчик передали под опеку родственникам.



