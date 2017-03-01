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Безработных курян направят на сельхозработы

Вчера, 08:08
Безработных курян направят на сельхозработы
Утверждён перечень общественных работ на 2017 год. Постановление подписал губернатор. Планируется, что в 2017 году участие в оплачиваемых общественных работах примут порядка 2800 курян. Координировать эти мероприятия поручено региональному комитету по труду и занятости. Безработные куряне будут задействованы в сельскохозяйственных, лесохозяйственных и подсобных работах, благоустройстве населенных пунктов и дорог, а также будут помогать ветеранам и инвалидам, принимать участие в опросах и анкетированиях, заниматься организацией досуга. 

 

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