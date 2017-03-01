С курских прилавков изъяли контрафакт на 9 миллионов рублей

Более 5 тысяч единиц контрафактной продукции на 9 с лишним млн рублей изъяли в 2016 году полицейские. Возбудили восемь уголовных дел, составили 31 протокол об административном правонарушении и наложили административные штрафы на сумму более 300 тысяч рублей.

Эти меры позволили пресечь реализацию поддельного алкоголя, существенно уменьшили его процент на потребительском рынке. Удалось не допустить летальных случаев отравления спиртным, содержащим опасные вещества. Всего сотрудники полиции изъяли 64,5 тонны фальсификата. Прекращена деятельность одного подпольного цеха по производству поддельной алкогольной продукции и 21 складского помещения.

Свой вклад в безопасность продукции на курских прилавках внесли и сотрудники Роспотребнадзора. Надзорное ведомство в 2016-м наложило более 700 штрафов на 4 млн рублей. Расплачиваться пришлось недобросовестным производителям продуктов питания, заведениям общепита и магазинам.