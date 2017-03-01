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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк профинансировал сделку по приобретению IDS Borjomi Russia «Компании Чистая вода»

Вчера, 11:09
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк профинансировал сделку по приобретению IDS Borjomi Russia «Компании Чистая вода»
20 марта, 2017 года, г. Воронеж. В Липецком отделении ПАО Сбербанк реализована сделка по финансированию покупки  четырех заводов минеральной воды. «IDS Borjomi Russia» приобрела активы компании ООО «Компания Чистая вода», которая является лидером рынка бутилированной воды в сегменте HoD в Сибири и на Урале. 
– Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших партнёров и готовы реализовывать с ними разнообразные интересные проекты. Для сегмента крупного бизнеса данную сделку смело можно называть уникальной, – подчеркнул старший вице-президент ПАО Сбербанк Анатолий Попов.
В подготовке сделки, по словам главного клиентского менеджера Управления продаж крупному и среднему бизнесу Липецкого отделения ПАО Сбербанк Александра Кононыхина, участвовали все подразделения блока «Корпоративный бизнес и CIB» отделения. Подобные сделки формата M&A (слияния и поглощения) заключаются далеко не каждый день. 
– Присоединение «Компании Чистая вода» – стратегически важное для нас решение, – отметил генеральный директор IDS Borjomi Russia Александр Жаданов. –  Оно позволит значительно усилить дистрибуцию наших брендов в Сибири и на Урале. Мы благодарны Сбербанку, который выступил нашим финансовым партнером при реализации данной сделки, рассчитываем на поддержку банка и в дальнейшем.
IDS Borjomi Russia, лидер рынка бутилированной воды России, является частью международной компании IDS Borjomi International – крупнейшего производителя природных бутилированных вод в СНГ и странах Балтии. В портфель IDS Borjomi Russia входят такие известные бренды, как «Боржоми», «Святой Источник» и «Эдельвейс».
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк, являясь одной из крупнейших финансовых организаций региона, активно кредитует предприятия разных отраслей. За период с января 2017 года клиентам крупного и среднего бизнеса было выдано кредитов на сумму свыше 25 млрд руб. 

 

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