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Курское "Динамо" ведёт в четвертьфинальной серии премьер-лиги со «Спартой»

Вчера, 11:13
Курское
Курское "Динамо" начало четвертьфинальную серию женской Премьер-лиги. Бело-голубые на выезде встречались со «Спартой» из подмосковного города Видное и вполне ожидаемо, при помощи болельщиков, которые прибыли на игру на предоставленном клубом автобусе, взяли верх над соперницами. Итог встречи – 60:93. Таким образом, подопечные Лукаса Мондело ведут в серии до двух побед со счётом 1:0. Полуфиналист определится в матчах на курском паркете 27 марта. Третья игра, если потребуется, также состоится в Курске 28 марта. 

 

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