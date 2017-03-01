Курские пограничники задержали хулигана из Молдовы

Курские пограничники в автомобильном пункте пропуска выявили гражданина Молдовы, который в качестве пассажира рейсового автобуса Кишинёв - Москва пытался пересечь государственную границу на въезд в Россию. Как сообщили в ведомстве, задержанный находится в межгосударственном розыске за совершение уголовно наказуемого в Молдове преступления по статье «Хулиганство». Иностранного гражданина передали сотрудникам УМВД России по Курской области.



