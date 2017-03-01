поиск по сайту
 

Курские пограничники задержали хулигана из Молдовы

Вчера, 11:25
Курские пограничники задержали хулигана из Молдовы
Курские пограничники в автомобильном пункте пропуска выявили гражданина Молдовы, который в качестве пассажира рейсового автобуса Кишинёв - Москва пытался пересечь государственную границу на въезд в Россию. Как сообщили в ведомстве, задержанный находится в межгосударственном розыске за совершение уголовно наказуемого в Молдове преступления по статье «Хулиганство». Иностранного гражданина передали сотрудникам УМВД России по Курской области.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама