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В Курске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Вчера, 11:28
В Курске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
Курские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 17-летнюю Екатерину Иванову. 18 марта около полудня курянка вышла из 41-го лицея и исчезла. 
Рост подростка 164 сантиметра, волосы русые, до плеч, телосложение среднее.
Была одета в красную куртку, красную вязаную шапку с «ушками», черное трико, на ногах - черная обувь с белым полосками. С собой у девушки была черная сумка.
Всем, кому известно местонахождение подростка, просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52, 02, 102.

 

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