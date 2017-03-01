В Курске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Курские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают 17-летнюю Екатерину Иванову. 18 марта около полудня курянка вышла из 41-го лицея и исчезла.

Рост подростка 164 сантиметра, волосы русые, до плеч, телосложение среднее.

Была одета в красную куртку, красную вязаную шапку с «ушками», черное трико, на ногах - черная обувь с белым полосками. С собой у девушки была черная сумка.

Всем, кому известно местонахождение подростка, просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52, 02, 102.