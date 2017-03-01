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Курский «Политех» прервал беспроигрышную серию лидера чемпионата «Северянки»

Вчера, 11:34
Курский «Политех» прервал беспроигрышную серию лидера чемпионата «Северянки»
В минувшие выходные волейболистки курского «Политеха» сыграли очередные поединки чемпионата России в высшей лиге «А». В Череповце они встречались с лидером турнира «Северянкой». 18 марта наши спортсмены проиграли 1:3, однако в воскресенье курянки приятно удивили своих поклонников, обыграв хозяек паркета со счетом 3:0. Эта победа "Политеха" прервала беспроигрышную серию череповчанок, которая насчитывала 21 игру.

 

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