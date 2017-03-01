В Курске самое дешевое в стране съемное жилье. К такому выводу пришли аналитики агентства Domofond.ru, исследовав отечественный рынок в 2016 году. Эксперты подсчитали, что в Курске в минувшем году аренда жилья в среднем составляла порядка 7,5 тысячи рублей. Чуть выше ставки предлагали в Орле, Кирове, Саранске и Нижнем Тагиле. Авторы исследования отметили, что в целом наиболее низкими ценами апеллировали в регионах Центрального Черноземья, Южного Урала и Приволжского федерального округа. Список самых дорогих городов ожидаемо возглавила Москва. Однокомнатную квартиру в столице в среднем можно было снять за 33800 рублей в месяц. Вторым стал Санкт-Петербург с ценником около 22,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнул Симферополь, где стоимость аренды составила в среднем 22,1 тысячи рублей.