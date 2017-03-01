Курян призывают присоединяться к шествию 9 мая "Бессмертный полк"

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» начало подготовку к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие Дня Победы – шествие Бессмертного полка, которое уже стало новой традицией нашего народа и вновь пройдёт по всем регионам страны 9 мая 2017 года.

Всероссийская горячая линия Бессмертного полка (8-800-500-46-49) — один из действенных способов сохранения Памяти нашего народа. Формат «горячей линии» удачно сочетает в себе неформальность, прямой человеческий контакт звонящего и оператора — с чёткостью «формы». Уже сейчас горячая линия работает в режиме 24/7 – с подключением целого ряда регионов страны из разных часовых поясов. В регионах работу горячей линии обеспечивают региональные отделения Движения.

Позвонив по бесплатному телефону горячей линии каждый человек может узнать о времени и месте шествия «Бессмертного полка», выяснить, где можно изготовить транспарант, нужно ли регистрироваться на шествие, что можно и что нельзя брать с собой, а также внести свои предложения. И главное, в режиме телефонного разговора можно оформить заявку на исследование боевого пути родственника-фронтовика. Сделать это можно самостоятельно, заполнив анкету на сайте мойветеран.рф