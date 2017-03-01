На курских дорогах задержали 45 пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверки на трезвость с 17 по 19 марта. В ведомстве отметили, что ещё 13 водителей отказались пройти освидетельствование. Таких автолюбителей приравнивают к категории нетрезвых. 9 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет. Курян призывают быть бдительными. Если видите, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, сообщите об этом в полицию по телефонам: 102, 36-70-01, 36-70-02.