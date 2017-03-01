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В Курской облдуме за полгода приняли 55 законов

Вчера, 15:04
В Курской облдуме за полгода приняли 55 законов
В Курской облдуме подвели итоги за полгода. За 6 месяцев депутаты приняли 55 законов и более 120 нормативно-правовых актов. Также курские парламентарии неоднократно обращались в Государственную думу. Какие инициативы там поддержали, рассказал председатель Курской областной думы Николай Жеребилов: «Одно обращение было направлено к министру здравоохранения России. Оно было связано с запретом электронных сигарет, парогенераторов и  кальянов в общественных местах». По его словам, это обращение учли на совете законодателей ЦФО, а депутаты Мосгордумы, с учетом предложения курских парламентариев, выступили с законом в Госдуму. «Также было обращение о запрете продажи в аптечных киосках спиртосодержащих настоек, лосьонов от 50 до 100 миллилитров», - добавил Жеребилов. Кроме того, он напомнил про обещания, которые давали депутаты в предвыборных кампаниях. В ближайший месяц их направят на рассмотрения в администрацию области.  

 

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