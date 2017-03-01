МРСК Центра приступает к реализации основных мероприятий ремонтной программы

В ПАО «МРСК Центра» начинается реализация основных мероприятий ремонтной программы -одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок. Они стартуют по окончание очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершаются к началу октября. Основной объем работ приходится на лето.

Согласно плану, в течение года в МРСК Центра будет проведен комплексный ремонт 162 подстанций 35-110кВ, капитальный ремонт 4408 трансформаторных подстанций и порядка 15,8 тыс. километров воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ.11,4 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110кВ будут расчищены от древесной и кустарной растительности.

Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет отремонтировано в филиалах «Белгородэнерго» (28) и «Тверьэнерго» (27). По 23 подстанции планируют отремонтировать Костромаэнерго и Курскэнерго. Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах «Курскэнерго» ( 2,5 тыс. километров), «Белгородэнерго» ( 2,3 тыс. километров) и «Смоленскэнерго» ( 2,1 тыс. километров).

В числе крупных и значимых объектов, где в нынешнем году будет проведен капитальный ремонт - подстанции 110/35/10 кВ «КПД» в Костромской области, «Красная Яруга» в Белгородской области, «Коммаш» в Орловской области, «Медновский водозабор» в Тверской области, «Обоянь» в Курской области и «Шестихино» в Ярославской области; подстанции 110/6кВ «Трубная-2» в Липецкой области и «Высокое» в Брянской области.

Костромская подстанция «КПД» расположена в зоне индустриального парка «Волгореченский», от нее запитаны новый цех по выпуску труб среднего диаметра для нефтегазовой промышленности «Газпромтрубинвест» и завод по производству буровых установок американской компании «NationalOilwellVarco». Подстанция «Красная Яруга» обеспечивает электроснабжение в общей сложности порядка 15 000 потребителей Белгородчины. Центр питания «Коммаш» снабжает мощностью АО «Мценский завод коммунального машиностроения" – крупного производителя дорожной и коммунальной техники.

Подстанция «Медновский водозабор» питает электроэнергией одноименный водозабор, снабжающий водой город Тверь. Курская «Обоянь» - Обоянский район с населением 35 тысяч человек, в том числе ЗАО «Изоплит» - одного из основных производителей древесных плит в Центральной России и крупное семеноводческое предприятие ЗАО «Артель».Одними из крупнейших потребителей подстанции «Шестихино» являются подстанции 110 кВ ООО «Транснефть-Балтика», обеспечивающего эксплуатацию магистральных нефтепроводов Балтийской трубопроводной системы. Ремонт подстанции «Трубная-2» осуществляется с целью обеспечения электроснабжением строящегося нового микрорайона «Звездный» города Липецка. От брянской подстанции «Высокое» запитан участок нефтепровода «Дружба».

Также в 2017 году в ряде филиалов МРСК Центра будет проведен ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. В Курскэнерго работы пройдут на воздушной линии 110 кВ «Садовая-Лесная», обеспечивающей электроснабжение центральной части Курска. Специалисты Липецкэнерго с целью повышения надежности электроснабжения Елецкого и Университетского микрорайонов города Липецка проведут ремонт ВЛ 110 кВ «Центролит- левая».

В смоленском филиале МРСК Центра отремонтируют две ВЛ 110 кВ №103 и №104 "Смоленская ТЭЦ-2 – Литейная", принимающие участие в питании ОАО "Ярцевский литейный завод" - ведущего предприятия региона по производству чугунного литья. А в филиале «Ярэнерго» - ВЛ 110кВ «Шестихинская-1», участвующую в электроснабжении особо значимых транзитных объектов нефтяной и газовой промышленности Рыбинского района Ярославской области.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.



