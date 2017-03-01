Директор по закупкам «Ювелирного дома ПЛ» стал жертвой клеветы?

Настоящий театр абсурда с элементами детектива развивается в эти дни в «Ювелирном доме ПЛ». Один из сотрудников компании, человек по фамилии Белокуров попал под уголовное преследование за какие-то деяния, которых он, скорее всего, не совершал.

По информации портала «Момент истины» Белокуров является сотрудником компании с 2013 года. Фактически он работает помощником директора Кузнецовой Ю.А. Она ему поручает снимать с банковских счетов определенные сумы денег и передавать их указанным людям. В их числе есть и один из учредителей фирмы – человек по фамилии Пальваль.

Конфликт Белокурова с этими людьми начался в 2015 году. Пальваль испытывал тогда большие материальные и личные затруднения. У него не было свободных средств для выплаты очередного кредита. Чтобы решить эту проблему, Пальваль попросил Белокурова выкупить у него машину «Тойота Ленд Крузер-200», которая была заложена в одном из банков, в котором Пальваль взял кредит на сумму 96 тысяч долларов. Белокуров пошел навстречу и машину выкупил. Но никакой благодарности не услышал. А, наоборот – через какое-то время его обвинили в незаконных махинациях с автомобилем. Выяснилось, что Пальваль заявил в полицию, что потерял госномера и документы на машину.

А госпожа Кузнецова обвинила Белокурова в хищении средств на сумму 7,18 миллионов рублей. Якобы в апреле 2015 года, после очередного снятия крупной суммы в банке, Белокуров не отдал эти деньги тому, кому было указано, а присвоил их. Несмотря на то, что следствие располагает доказательствами того, что деньги были переданы по назначению, против Беклокурова все равно возбудили уголовное дело.

История очень странная и темная. Остается надеяться, что следствие будет объективным и непредвзятым, и выявит реальных авторов всех этих авантюр.