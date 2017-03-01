К отопительному сезону-2018 в посёлке Северный проведут газ

В III квартале 2017 года начнется строительство газопровода в посёлке Северный. Об этом в письме сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. Напомним, вопрос газификации поселка Северный курский губернатор поднимал на недавней встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Ожидаемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы проекта - июль 2017 года. Начало строительства в III квартале, подача газа в поселке Северный возможна к началу отопительного периода 2018-2019 гг. Этот газопровод протяженностью 11,5 км необходим Курску. К 2018 году в поселке планируется ввести в действие многоквартирную и коттеджную застройку площадью почти 2 млн квадратных метров, две школы по 1000 мест каждая, шесть детских садов, две поликлиники, спортивные, торговые центры и другие объекты социально-культурного назначения.