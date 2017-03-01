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Новое здание 4-й гимназии откроют 24 марта

Сегодня, 08:18
Новое здание 4-й гимназии откроют 24 марта
24 марта в  Курске распахнет свои двери новое здание начальной школы  гимназии №4. Помещений в этом учебном заведении не хватало,  и детям приходилось учиться в две смены. В прошлом году региональные  власти решили отдать школе здание бывшего учебно-производственного комбината, расположенного на перекрестке улиц Почтовая и Марата. Сейчас оно полностью отремонтировано, оборудовано 16 классов.  Планируется, что учиться здесь будут 400 школьников 1-4 классов. Для  детей  в учебном заведении есть спортзал, столовая, библиотека, игровой и актовый залы, кабинеты информатики, музыки, иностранных языков, логопеда и психолога. Необходимые условия созданы и для ребят  с ограниченными возможностями здоровья. На ремонт и переоборудование здания ушло более 90 млн. рублей. 

 

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