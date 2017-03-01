Новое здание 4-й гимназии откроют 24 марта

24 марта в Курске распахнет свои двери новое здание начальной школы гимназии №4. Помещений в этом учебном заведении не хватало, и детям приходилось учиться в две смены. В прошлом году региональные власти решили отдать школе здание бывшего учебно-производственного комбината, расположенного на перекрестке улиц Почтовая и Марата. Сейчас оно полностью отремонтировано, оборудовано 16 классов. Планируется, что учиться здесь будут 400 школьников 1-4 классов. Для детей в учебном заведении есть спортзал, столовая, библиотека, игровой и актовый залы, кабинеты информатики, музыки, иностранных языков, логопеда и психолога. Необходимые условия созданы и для ребят с ограниченными возможностями здоровья. На ремонт и переоборудование здания ушло более 90 млн. рублей.