Курские приставы выпроводили 14 нелегалов

Курские приставы доставили до пунктов пропусков через государственную границу 14 незаконных мигрантов. На этот раз страну покинули 5 граждан Узбекистана, двое граждан Молдовы и Украины, по одному гражданину отправились в Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Белоруссию. Нелегалов с документами передали пограничникам для дальнейшей отправки на родину. Иностранцы признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. До выдворения они находились в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению. С начала года судебные приставы доставили к границе 34 иностранца, подлежащих административному выдворению.



