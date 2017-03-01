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Курские приставы выпроводили 14 нелегалов

Сегодня, 08:08
Курские приставы выпроводили 14 нелегалов
Курские приставы доставили до пунктов пропусков через государственную границу 14 незаконных мигрантов. На этот раз страну покинули 5 граждан Узбекистана, двое граждан Молдовы и Украины, по одному гражданину отправились в Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан и Белоруссию. Нелегалов с документами передали пограничникам для дальнейшей отправки на родину. Иностранцы признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. До выдворения они находились в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих  выдворению. С начала года судебные приставы доставили к  границе 34 иностранца, подлежащих административному выдворению.

 

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