В Курске поймали серийного дачного вора

В Курске полицейские поймали серийного дачного вора. От его действий страдали члены садоводческих обществ и владельцы гаражей. Злоумышленник искал дома, в которых люди появляются нечасто. Так, во время отсутствия хозяев он через окно проник в на дачу в товариществе "Симиренко". Мужчина решил не ограничиваться хищением электроинструментов на сумму более 30 тысяч рублей и основательно потрудился, вырвав всю электропроводку из стен. Похищенное он сумел быстро сбыть. Личность ранее судимого вора удалось установить по отпечаткам пальцев. Следствию известно, как минимум о 10 эпизодах его криминальной деятельности в разный районах Курска. По всем фактам возбуждены уголовные дела.