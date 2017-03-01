В Курской области изъяли более 58 килограммов наркотиков

В Курской области выявили 981 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность 11 наркопритонов. Из незаконного оборота изъяли более 58 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Это итоги борьбы с наркобизнесом в 2016 году. Зачастую информацию о дилерах наркоманы получают на интернет-форумах. Закрыть сайты часто не представляется возможным, так как они находятся за пределами России. Но эти сайты внесены в Единый реестр доменных имен, позволяющих их идентифицировать. Так, в Управление Роскомнадзора по Курской области для внесения в реестр в 2016-м направлено 27 адресов, в этом году - 8, доступ к которым заблокировали. Кроме того, волонтеры организации «Киберпатруль» выявили более 150 адресов подобных Интернет-сайтов.



