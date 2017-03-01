Под Курском «Рено» улетел в кювет, трое пострадавших

20 марта во Льговском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. По информации Госавтоинспекции, около 17 часов 58-летний водитель «Рено Симбол» опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки 34 и 55 лет. Их с травмами различной степени тяжести доставили во Льговскую ЦРБ.

Добавим, что это не единственная авария с пострадавшими, случившаяся в понедельник. Около 8 утра в Курчатове 21-летний водитель ВАЗовской «девятки» выехал на встречку, а затем врезался в дерево. Автомобилиста с травмами отправили в медучреждение.



