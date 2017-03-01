В Железногорске пьяная компания не обратила внимания на смерть собутыльника

На ранее судимого 23-летнего жителя Железногорска завели уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

По версии следствия, вечером 17 марта в гостях у подозреваемого находился его 27-летний знакомый и другие лица, с которыми они распивали спиртное. Изрядно выпив, гость стал нецензурно ругаться на хозяина квартиры. Тот терпеть оскорбления не стал и избил обидчика. Оставив потерпевшего лежать на полу в комнате, компания продолжила застолье. Позже все улеглись спать, не обращая внимания на избитого мужчину. Проснувшись утром, компания разошлась, а хозяин ушел на работу и вернулся лишь 19 марта. Обнаружив в квартире мертвым тело своего знакомого, он пошел к своей сожительнице и рассказал о случившемся. Убедившись, что мужчина мертв, пара сообщила в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос заключения его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.