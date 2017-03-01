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Куряне не всегда пропускают "скорую"

Вчера, 12:01
Куряне не всегда пропускают
Сотрудники ГИБДД совместно с городской станцией скорой медицинской помощи на улицах Курска проверили, всегда ли автомобилисты предоставляют преимущество в движении каретам "скорой". Увы, но не все водители следуют ПДД. Инспекторы во время рейда составили 3 административных материала.
Госавтоинспекция напоминает, непредоставление преимущества спецтранспорту с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

 

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