Куряне не всегда пропускают "скорую"

Сотрудники ГИБДД совместно с городской станцией скорой медицинской помощи на улицах Курска проверили, всегда ли автомобилисты предоставляют преимущество в движении каретам "скорой". Увы, но не все водители следуют ПДД. Инспекторы во время рейда составили 3 административных материала.

Госавтоинспекция напоминает, непредоставление преимущества спецтранспорту с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.