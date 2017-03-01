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Курянин преувеличил ущерб от кражи

Вчера, 12:15
Курянин преувеличил ущерб от кражи
В полицию Глушковского района обратился 26-летний местный житель с заявлением, что у него из дома украли кредитные карты и более 40 тысяч рублей. Как установили оперативники, к краже причастен знакомый потерпевшего. Подозреваемый был знаком с хозяином, неоднократно приходил к нему в гости, точно знал, когда его не будет дома, и где тот хранит деньги. Банковские карты без пин-кода он так и не смог активировать. Их в целости и сохранности вернули владельцу. Также выяснилось, что злоумышленник не похищал наличные, поскольку денег в доме не было. Более 40 тысяч рублей хозяин должен был отдать в качестве долга, но решил списать на якобы совершенную кражу. Мужчина уже сознался в ложном доносе. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Кроме того, в отношении потерпевшего проводится проверка по факту заведомо ложного доноса. За это преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.

 

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