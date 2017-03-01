Налоговые инспекции приглашают курян на дни открытых дверей

Декларационная кампания в 2017 году закончится 2 мая. Именно до этого срока тем, кто продал в прошлом году квартиру, машину, дачу, находившиеся в собственности менее 3 лет, необходимо представить в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ.

Сегодня благодаря развитию интерактивных технологий и интернета процесс заполнения налоговой декларации достаточно прост. ФНС России разработаны программы для заполнения деклараций, создан Личный кабинет налогоплательщика, через который декларацию можно направить не выходя из дома.

Если все же у граждан возникают ситуации, когда сложно разобраться в необходимости представления налоговой декларации или вопросы, связанные с её заполнением, они могут получить консультацию у налогового инспектора в Дни открытых дверей.

В Курской области в инспекциях Дни открытых дверей состоятся 24,25 марта и 14,15 апреля. Принимать и консультировать налогоплательщиков в эти дни представители инспекции будут непосредственно в операционном зале. Ожидается, что такая работа сократит очереди и позволит проконсультировать большое количество граждан. В прошлом году в налоговые органы в Дни открытых дверей за консультацией обратилось около 5 тысяч человек.

В Дни открытых дверей инспекции работают по особому графику. 24 марта и 14 апреля (в пятницу) их двери будут открыты с 9.00 до 20.00, а 25 марта и 15 апреля (в субботу) - с 10.00 до 15.00.

В дни проведения акции можно будет не только проконсультироваться по вопросам декларирования доходов, но и больше узнать об электронных сервисах налоговой службы и открыть свой «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Сегодня сервисом пользуются около 250 тысяч курян. В первые месяцы декларационной кампании с его помощью в инспекции уже направлено более 2 тысяч налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.



