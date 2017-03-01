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Налоговые инспекции приглашают курян на дни открытых дверей

Вчера, 12:19
Налоговые инспекции приглашают курян на дни открытых дверей
Декларационная кампания в 2017 году закончится 2 мая. Именно до этого срока тем, кто продал в прошлом году квартиру, машину, дачу, находившиеся  в собственности менее 3 лет, необходимо представить в налоговые органы декларацию  по форме 3-НДФЛ. 
Сегодня благодаря развитию интерактивных технологий и интернета процесс заполнения налоговой декларации достаточно прост. ФНС России разработаны программы для заполнения деклараций, создан Личный кабинет налогоплательщика,  через который декларацию можно направить  не выходя из дома. 
Если все же у граждан  возникают ситуации, когда сложно разобраться в необходимости представления налоговой декларации или  вопросы, связанные с её заполнением, они могут получить консультацию у  налогового инспектора в Дни открытых дверей. 
В Курской области в  инспекциях  Дни открытых дверей состоятся  24,25 марта и 14,15 апреля.  Принимать и консультировать  налогоплательщиков в эти дни представители инспекции будут  непосредственно в операционном зале. Ожидается, что такая работа сократит очереди и позволит проконсультировать большое количество граждан. В прошлом году в налоговые органы в Дни открытых дверей за консультацией обратилось около 5 тысяч человек. 
В Дни открытых дверей инспекции работают по особому графику. 24 марта и 14 апреля (в пятницу) их  двери будут открыты с 9.00 до 20.00, а 25 марта и 15 апреля (в субботу) -   с 10.00 до 15.00. 
В дни проведения акции можно будет не только проконсультироваться по вопросам декларирования доходов,  но и больше узнать об электронных сервисах налоговой службы и открыть  свой  «Личный  кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.  Сегодня  сервисом  пользуются  около  250 тысяч курян. В первые месяцы декларационной кампании с его  помощью в инспекции уже направлено более 2 тысяч налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 

 

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