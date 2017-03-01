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В курский центр связи для глухих поступил первый экстренный вызов

Вчера, 16:10
В курский центр связи для глухих поступил первый экстренный вызов
20 марта в Диспетчерский центр связи для глухих Курской области поступило сообщение с просьбой о необходимости вызова скорой помощи. И это был первый вызов, отработанный совместно со «Службой спасения-112» с момента образования нового центра. Как сообщили в центре, смс пришло от женщины, которая рассказала, что её ребенок почувствовал себя плохо. Он прыгал на батуте и почувствовал боль в спине, болели и ноги, стало тяжело передвигаться. Все члены семьи обратившейся за помощью курянки тоже имеют проблемы со слухом. Диспетчер незамедлительно передал все данные в «Службу спасения 112».  Также специалист переадресовал информацию в «скорую помощь». 
Напомним, Диспетчерский центр связи для глухих открылся в Курске 3 марта. Здесь трудятся пять диспетчеров. В регионе - более 7 тысяч человек с нарушениями слуха, в том числе свыше 4 тысяч человек общаются жестами. 
 Специалисты центра будут помогать курянам записаться на прием к врачу, предоставлять справочную информацию о работе государственных организаций, транспортном расписании и социальном обслуживании. Также центр позволит людям с нарушениями слуха не только получить свободный доступ к экстренным службам, но и улучшить общение друг с другом.

 

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