На Харьковской работает передвижной кабинет флюорографии

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Курске начали работу передвижные флюорографические кабинеты. Один такой будет ждать всех желающих пройти обследование 22, 23, 24 марта в районе Сеймского торгового рынка, что Харьковской, с 11 до 16 часов. Также передвижной кабинет флюорографии появится 23,24,25 марта на автостоянке торгово-развлекательного комплекса «Европа» на Студенческой. Он будет принимать курян с 11 до 16 часов. Подчеркивается, что обследование бесплатное.