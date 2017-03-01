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На Харьковской работает передвижной кабинет флюорографии

Сегодня, 08:16
На Харьковской работает передвижной кабинет флюорографии
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом в Курске начали работу передвижные флюорографические кабинеты. Один такой будет ждать всех желающих пройти обследование 22, 23, 24 марта в районе Сеймского торгового рынка, что Харьковской, с 11 до 16 часов. Также передвижной кабинет флюорографии появится 23,24,25 марта на автостоянке торгово-развлекательного комплекса «Европа» на Студенческой. Он будет принимать курян с 11 до 16 часов. Подчеркивается, что обследование бесплатное.

 

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