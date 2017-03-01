Курянин заплатил 600 тысяч рублей алиментов, переживая за блестящую карьеру

Погасить крупный долг по алиментам в 600 тысяч рублей курянина заставило беспокойство за свою карьеру. Как пояснили в службе приставов, суд обязал бывшего супруга отдавать каждый месяц треть своего заработка на содержание двоих детей. Однако 44-летний отец надолго забыл о своих обязанностях. Так долг по алиментам вырос до 600 тысяч рублей. Приставы отыскали курянина в Москве, где он официально устроился на престижную работу. Мужчине разъяснили последствия неуплаты задолженности. Испугавшись, что эта ситуация может отразиться на карьере, он оперативно погасил задолженность.