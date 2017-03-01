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В Щигровской больнице от болевого шока умер 18-летний пациент

Сегодня, 08:18
В Щигровской больнице от болевого шока умер 18-летний пациент
Скандал разгорается вокруг трагедии, произошедшей в Щигровской больнице. Как пишет портал vKurske.com, в инфекционном отделении умер 18-летний парень. Сначала молодой человек позвонил матери на работу и сказал, что у него высокая температура. Женщина вызвала «скорую». Медики доставили пациента в больницу. Там у него температура поднялась до 40,5 градусов, начались судороги. Спустя некоторое время молодой курянин умер. Позднее установили, что причиной смерти стал болевой шок, а температура подскочила из-за вирусной инфекции.
Об этой истории рассказали в соцсетях. И всего за несколько часов появились сотни комментариев, среди них было немало высказываний о работе Щигровской больницы. Мать скончавшегося пациента собирается писать заявление в прокуратуру, чтобы оценить профессиональность действий медперсонала.

 

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