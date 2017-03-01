В Курске отметят молдавский праздник «Мэрцишор»

23 и 24 марта в Курске пройдет фестиваль «Мэрцишор». Так называется праздник встречи весны в Молдове. Фестиваль примет областной Дворец молодежи. Планируется, что в нем поучаствуют представители Посольства Молдовы в РФ, российско-молдавского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, официальные и бизнес-делегации Молдовы. 23 марта будет работать бизнес-форум. Здесь, в частности, обсудят перспективы развития двухстороннего сотрудничества в сфере предпринимательской деятельности, инвестиционные и туристические возможности регионов. Для гостей и участников будет работать выставка-продажа молдавских товаров: свежих фруктов, сухофруктов, алкогольной продукции, текстиля, сувениров, молочной продукции и чая.



