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В Курске отметят молдавский праздник «Мэрцишор»

Сегодня, 08:20
В Курске отметят молдавский праздник «Мэрцишор»
23 и 24 марта в Курске пройдет фестиваль «Мэрцишор». Так называется праздник встречи весны в Молдове. Фестиваль примет областной Дворец молодежи. Планируется, что в нем поучаствуют представители Посольства Молдовы в РФ, российско-молдавского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, официальные и бизнес-делегации Молдовы. 23 марта будет работать бизнес-форум. Здесь, в частности, обсудят перспективы развития двухстороннего сотрудничества в сфере предпринимательской деятельности, инвестиционные и туристические возможности регионов. Для гостей и участников будет работать выставка-продажа молдавских товаров: свежих фруктов, сухофруктов, алкогольной продукции, текстиля, сувениров, молочной продукции и чая.

 

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