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«Голубая» мечта американских дипломатов - подорвать экономику РФ

Вчера, 11:00
«Голубая» мечта американских дипломатов - подорвать экономику РФ

В Интернете выложена любопытная переписка сотрудника посольства США в Киеве Сергея Решетова.

Как сообщило издание «Нос», хакеры, предположительно связанные с группой «Шалтай-болтай», вскрыли и выложили в сеть недвусмысленную переписку американского дипломата. Речь идет об озабоченности отсутствием на Украине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, а также способах подорвать российскую экономику.

Начать американские дипломаты планируют с российской фармацевтической и химической промышленности, с помощью главы украинской компании «Креома-Фарм» Алексея Толчеева.

Однако, возможно, не все знают, что что бизнесмен Толчеев тесно связан с экстремистской организацией «Правый сектор» (запрещена на территории России), относящейся с открытой антипатией к гомосексуалистам.


 

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